Шамиль Тарпищев: Время Дзюбы проходит, он игрок нашего уровня, а не европейского»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о дальнейших перспективах Артема Дзюбы в «Зените».

«Время Дзюбы уже проходит, он во многом тормозит развитие команды. Он игрок российский, а не звезда европейского класса. Столбом играет впереди, в нашем футболе это проходит. Он игрок нашего уровня, не европейского. Возраст сказывается тоже. Надо формировать игру «Зенита», стиль, а на одного Дзюбу играть бессмысленно», - приводит слова Тарпищева «РИА Новости».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что форвард может покинуть команду. В частности, интерес к нему проявляет белградская «Црвена Звезда», представители которой подствердили, что хотели бы видеть игрока в составе клуба.

В текущем сезоне Дзюба провел 35 матчей во всех клубных турнирах, в которых забил 13 мячей.