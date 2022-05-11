Орлов назвал главную причину, по которой Дзюба больше не нужен «Зениту»

Известный комментатор Геннадий Орлов назвал главную причину, по которой нападающий «Зенита» Артем Дзюба больше не нужен команде.

«Он уже не нужен по одной простой причине: он уже играет в медленный футбол. В футболе скорость - один из приоритетов. Он был гениальным для «Зенита»: забивал, отдавал голевые передачи. Он первый, кто нашел общий язык с Халком. Дзюбе хватило футбольного интеллекта, понимания игры, и они прекрасно играли в паре. Как и сейчас, он выходит и играет с Малкомом, но того движения уже нет», - приводят слова журналиста «Невские новости».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что форвард может покинуть команду. В частности, интерес к нему проявляет белградская «Црвена Звезда», представители которой подствердили, что хотели бы видеть игрока в составе клуба.

В текущем сезоне Дзюба провел 35 матчей во всех клубных турнирах, в которых забил 13 мячей.