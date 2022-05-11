Георгий Джикия: Все знают задачу «Спартака» на оставшуюся часть сезона

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия поделился своими впечатлениями от полуфинального матча Кубка России против красноярского «Енисея».

«Поздравляю всех, справились с задачей. Самое главное, что мы в финале. Нет никакой эйфории, впереди самая важная игра.

Все знают задачу клуба на оставшуюся часть чемпионата. Безусловно, сегодняшняя игра была очень важная, чтобы оказаться в финале. Мы это сделали. Еще раз всех поздравляю. Было очень много болельщиков, нас хорошо поддерживали. Эта победа для всех красно-белых», - приводит слова футболиста телеканал «Матч ТВ».

Напомним, встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу красно-белых, в составе которых отличились Квинси Промес, Зелимхан Бакаев и Александр Соболев.

В финале «Спартак» сыграет с «Динамо». Матч пройдет 29 мая в столичных «Лужниках».