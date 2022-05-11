«Ференцварош» выиграл Кубок Венгрии, Черчесов сделал «золотой дубль»

В финальном матче Кубка Венгрии «Ференцварош» под руководством бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова обырал «Пакш» и стал обладателем трофея.
Встреча завершилась крупной победой подопечных Черчесова со счетом 3:0. Дубль оформил Франк Боли, еще один мяч на счету Кристоффера Захариассена.
Таким образом, «Ференцварош» сделал так называемый «золотой дубль», присовокупив к золоту чемпионата Венгрии Кубок страны.
Напомним, что аналогичного результата экс-наставник сборной добивался с польской «Легией».
Кубок Венгрии
Финал
«Ференцварош» - «Пакш» - 3:0 (1:0)
Голы: Захариассен, 16; Боли, 83; 86.
источник: «Советский спорт»