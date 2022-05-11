«Пожелаю, чтобы они выиграли». Тарханов рассказал, за кого будет болеть в финале Кубка России

Бывший главный тренер ряда клубов РПЛ Александр Тарханов признался, что в финале Кубка России по футболу будет болеть за «Спартак».

«В финале буду болеть за «Спартак». Пожелаю, чтобы они выиграли. Хотя «Динамо» мне нравится, но у них есть регресс в игре. Последние матчи проигрывают. Это ведь тоже молодая команда. Когда стремишься к чемпионству, то психология играет роль. Кто опытнее - в плюс, кто неопытнее - в минус», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, накануне в полуфинальных матчах команды с одинаковым счетом 3:0 обыграли своих соперников из ФНЛ - владикавказскую «Аланию» (»Динамо») и красноярский «Енисей» (»Спартак»).

Финал турнира пройдет 29 мая в столичных «Лужниках».