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Андрей Червиченко: «Спартак» выиграет Кубок, чтобы футбольный Бог еще поиздевался и оставил Ваноли

Красно-белые вышли в финал Кубка России, обыграв красноярский «Енисей»
11 мая 2022 22:57
автор: Александр Шульгин

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко оценил шансы красно-белых на победу в Кубке России.

«Спасет ли сезон для «Спартака» победа в Кубке? Его надо еще выиграть. Мне кажется, не по логике, а по стечению обстоятельств «Спартак» его выиграет, для того чтобы футбольный бог мог еще над ними поиздеваться и оставить Ваноли еще на сезон.

Такая заблуда с итальянскими недотренерами. Один приходит вторым или третьим - выигрывает чемпионат, второй вообще пробует себя в качестве главного тренера - может выиграть Кубок», - приводит слова Червиченко «Чемпионат».

Напомним, в полуфинале москвичи обыграли красноярский «Енисей» со счетом 3:0. В составе »Спартака» отличились Квинси Промес, Зелимхан Бакаев и Александр Соболев.

В финале «Спартак» сыграет с «Динамо». Матч пройдет 29 мая в столичных «Лужниках».

источник: Чемпионат.com
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