«Севилья» не смогла обыграть «Мальорку» и рискует потерять третье место в турнирной таблице

В матче 36-го тура испанской Ла-Лиги «Севилья» дома сыграла вничью с «Мальоркой» (0:0).

За 90 с лишним минут команды ни разу не смогли поразить ворота друг друга.

Таким образом, команда Хулена Лопетеги набрала 66 очков и продолжает замыкать тройку лидеров, опережая мадридский «Атлетико» на два очка. Это означает, что в случае своей победы над «Эльче» мадридцы обойдут «Севилью».

«Мальорка» с 33 очками расположилась на 18-й позиции, ведя борьбу за выживание.

Ла Лига

36-й тур

«Севилья» - «Мальорка» - 0:0.