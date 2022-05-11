«Челси» разгромил «Лидс» и снова оторвался от «Арсенала» и «Тоттенхэма»

В перенесенном матче 33-го тура АПЛ лондонский «Челси» на выезде разгромил «Лидс» и сохранил за собой третью строчку в турнирной таблице.

Встреча завершилась крупной победой гостей со счетом 3:0. В составе лондонцев отличились Мэйсон Маунт, Кристиан Пулишич и Ромелу Лукаку. Отметим, что с 24-й минуты хозяева играли в меньшинстве: прямую красную карточку получил Дэниэл Джеймс.

«Аристократы» набрали 70 очков и снова оторвались от земляков из «Арсенала» на четыре очка, однако у «канониров» есть игра в запасе.

В свою очередь, на столько же от «Арсенала» отстает «Тоттенхэм», также ведущий борьбу за попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона.

«Лидс» с 34 очками остался на 18-м месте.

АПЛ

33-й тур

«Лидс» - «Челси» (Лондон) - 0:3 (0:1)

Голы: Маунт, 4; Пулишич, 55; Лукаку, 83.

Удаление: Джеймс, 24.