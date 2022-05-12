Дубль Перишича принес «Интеру» победу в Кубке Италии

В финале Кубка Италии миланский «Интер» одолел туринский «Ювентус» и стал обладателем трофея.

Матч проходил на Олимпийском стадионе в Риме. «Нерадзурри» вышли вперед уже на седьмой минуте после точного удара Николо Бареллы. В начале второго тайма «старая синьора» перевернула ход встречи, забив два мяча за две минуты: через пять минут после перерыва Альваро Мората сравнял счет, а еще через две минуты Душан Влахович хабил второй мяч. За десять минут до конца основного времени матча Хакан Чалханоглу реализовал пенальти, переведя игру в дополнительное время.

На 99-й минуте Иван Перишич также с 11-метровой отметки забил третий мяч, и он же через три минуты установил окончательный результат - 4:2.

«Интер» выиграл Кубок страны в восьмой раз в своей истории.

Команда Симоне Индзаги также ведет борьбу и за «скудетто»: за два тура до конца чемпионата «нерадзурри» отстают от лидирующего «Милана» на два очка.

Кубок Италии

Финал

«Ювентус» (Турин) - «Интер» (Милан) - 2:4 ДВ (0:1, 2:1, 0:2, 0:0)

Голы: Мората, 50; Влахович, 52 - Барелла, 7; Чалханоглу, 80 (с пенальти); Перишич, 99 (с пенальти); 102.

«Ювентус»: Перин, Данило (Мората, 41), Де Лигт, Кьеллини (Артур, 84), Алекс Сандро (Пеллегрини, 91), Куадрадо, Закария (Локателли, 67), Рабьо, Бернардески (Бонуччи, 67), Дибала (Кин, 100), Влахович.

«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, Де Врей, Д’Амброзио (Димарко, 64), Дармиан (Дюмфрис, 64), Барелла, Брозович, Чалханоглу (Видаль, 90), Перишич, Лаутаро Мартинес (Санчес, 90), Джеко (Корреа, 63).

Предупреждения: Локателли, 90 - Брозович, 55.