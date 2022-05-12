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«Манчестер Юнайтед» близок к тому, чтобы согласовать трансфер полузащитника «Барселоны» де Йонга

Испанская команда получит за нидерландского игрока около 80 миллионов евро.
12 мая 2022 10:28
автор: Владислав Корегин

Центральный полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг находится в шаге от перехода в «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона-2021/22.

Как сообщает журналист Жерар Ромеро, английский клуб на 95 процентов согласовал сделку по трансферу 25-летнего нидерландца. Отмечается, что сине-гранатовые получат за игрока около 80 миллионов евро.

Напомним, что де Йонг выступает за «Барселону» с июля 2019 года. В общей сложности он провел за каталонцев 138 матчей, забил 13 голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2026-го.

Добавим, что летом 2022 года главным тренером «Манчестер Юнайтед» станет Эрик тен Хаг, ранее работавший с де Йонгом в «Аяксе».

источник: «Советский спорт»
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