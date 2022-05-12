Полузащитник «Спартак» Мартинс заявил, что не покинет Россию по окончании текущего сезона

Опорный полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс, арендованный у «Янг Бойз» до 30 июня 2022 года с правом выкупа, ответил на вопрос о том, останется ли он в столичной команде.

Отметим, что вчера, 11 мая, 25-летний хавбек помог красно-белым выйти в финал Кубка России, обыграв «Енисей» (3:0) в домашнем матче.

– После окончания этого сезона я не уезжаю в «Янг Бойз», а остаюсь играть в «Спартаке»? Да, это правда. Конечно, я остаюсь в России на следующий сезон. Уверен в этом, я люблю «Спартак»! – приводит слова Мартинса «Спорт-Экспресс»

Напомним, что Мартинс выступает за «Спартак» с января этого года. С тех пор люксембургский футболист отыграл за московскую команду 12 матчей, забил один гол и отдал три результативных паса.

В нынешнем сезоне подопечные Паоло Ваноли занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков в 28 турах.