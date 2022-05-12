Салихова раскритиковала решение РФС доверить судье Иванову работу VAR в матче «Спартак» – «Зенит»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась по поводу появившейся новости о том, что арбитр Иванов будет работать на матче 29-го тура чемпионата России с «Зенитом».

Напомним, вчера, 11 мая, РФС на своем официальном сайте сообщил, что 37-летний рефери будет отвечать за работу VAR. Его ассистентом станет Арам Петросян. Главным судьей предстоящей игры назначен Павел Кукуян.

– На матч против «Зенита» назначили Иванова на VAR. Естественно, блекло-голубые хотят перестраховаться и боятся повторения истории, когда на глазах всего газпромовского руководства не удастся отметить чемпионство. Для этого и держат таких судей как Иванов, – цитирует Салихову «Чемпионат».

Добавим, что матч между «Спартаком» и «Зенитом» состоится 15 мая в Москве. Начало – в 16:30 мск. Ранее петербургский клуб досрочно стал чемпионом России.

Что касается красно-белых, то в данный момент подопечные Паоло Ваноли занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков.