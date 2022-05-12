Каррера считает, что «Спартак» способен обыграть «Зенит» в домашнем матче 29-го тура РПЛ

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера высказался по поводу матча 29-го тура чемпионата России между красно-белыми с «Зенитом».

Отметим, что очная встреча команд состоится 15 мая в Москве. Начало – в 16:30 мск. Главным арбитром предстоящей игры назначен Павел Кукуян.

– Несмотря на турнирную таблицу и положение в ней команд, я считаю, что «Спартак» сможет победить «Зенит» в Москве. У красно-белых есть все для этого, – цитирует Карреру портал «Метарейтинг».

Добавим, что в данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 64 очка. Ранее подопечные Сергея Семака досрочно стали чемпионами России. «Спартак» идет девятым (37 очков).

Матч первого круга между командами завершился разгромной победой сине-бело-голубых в Санкт-Петербурге – 7:1.