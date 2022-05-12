Кофрие выразил готовность отказаться от перехода в «Барселону» ради выступлений в «Спартаке»

Центральный защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие после победы в полуфинальном матче Кубка России с «Енисеем» (3:0) заявил о том, что готов остаться в московском клубе по окончании текущего сезона.

Отметим, что 25-летний бельгиец пополнил состав красно-белых в августе прошлого года из «Сент-Трюйдена» за 2,5 миллиона евро. Всего за столичную команду он провел 23 встречи, отдав одну результативную передачу.

– Конечно, я продолжу играть за «Спартак» и после этого сезона. Готов ли провести остаток карьеры в «Спартаке»? Конечно, готов, но посмотрим, что будет после окончания моего контракта. Хочу ли я поиграть в «Барселоне»? Ха-ха. Я хочу играть в «Спартаке», – приводит слова Кофрие «РБ-Спорт».

Добавим, что в финале Кубка России подопечные Паоло Ваноли сыграют против «Динамо». Игра пройдет 29 мая на стадионе «Лужники».

В последний раз «Спартак» становился победителем Кубка России в сезоне-2002/03 под руководством Олега Романцева.