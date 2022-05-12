«Челси» заинтересован в подписании Кулибали

Руководство «Челси» рассматривает возможность приобретения центрального защитника «Наполи» Калиду Кулибали.

Как сообщает Calcio Mercato, в стане лондонцев уверены, что 30-летний сенегалец сможет усилить оборонительную линию команды летом 2022 года после ухода Андреаса Кристенсена и Антонио Рюдигера. Отмечается, что неаполитанский клуб готов продать своего футболиста в случае, если поступит очень выгодное предложение.

Напомним, что Кулибали выступает за «Наполи» с июля 2014 года. Всего в составе «партенопейцев» он провел 315 матчей, забил 14 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 45 миллионов евро.