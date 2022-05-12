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Игнатьев – об успехах Черчесова в Венгрии: За какую работу бы он не брался, везде есть результат

Ранее «Ференцварош» под руководством отечественного специалиста стал чемпионом Венгрии и обладателем Кубка страны.
12 мая 2022 12:17
автор: Владислав Корегин

Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев прокомментировал успехи Станислава Черчесова на посту главного тренера «Ференцвароша».

Отметим, что вчера, 11 мая, клуб из Будапешта под руководством российского специалиста стал обладателем Кубка Венгрии. Ранее команда стала чемпионом своей страны.

– Черчесов доказал, что он профессионал экстра-класса. За какую работу бы он не брался, везде есть результат. Следующая ступень для него – это работа в одном из топ-5 чемпионатов Европы. Он хорошо владеет иностранными языками, так что на адаптацию в той же Германии ему вообще не потребуется времени, – цитируют Игнатьева «Известия».

Напомним, что Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабре прошлого года. При нем коллектив одержал 14 побед, три раза сыграл вничью и потерпел три поражения. Действующий контракт 58-летнего наставника рассчитан до конца сезона-2023/24.

источник: «Известия»
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