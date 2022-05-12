«Астон Вилла» готова выкупить Коутиньо у «Барселоны» – сумма выкупа футболиста составит 20 млн евро

«Астон Вилла» готова оформить полноценный трансфер атакующего полузащитника Филиппе Коутиньо, выступающего в клубе на правах аренды из «Барселоны».

Согласно информации журналиста Николо Скиры, руководство бирмингемцев согласовала с сине-гранатовыми переход 29-летнего бразильца ближайшим летом за 20 миллионов евро. Отмечается, что хавбек подпишет с командой АПЛ контракт до конца сезона-2025/26.

Напомним, что Коутиньо выступает за «Астон Виллу» с января этого года. Всего футболист отыграл за английский клуб 16 матчей, забил четыре гола и отдал три результативных передачи.