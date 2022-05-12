Вратарь «Динамо» Лещук не намерен переходить в другую команду

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал, что не собирается в ближайшее время менять команду.

«Я слышал о разных вариантах — мной интересовались, но до меня это даже не доходило. Кто-то хотел взять в аренду, но «Динамо» отклоняло сразу. Знаю об интересе «Нижнего Новгорода», «Урал» думал взять меня год назад вместо Помазуна, но это было незадолго до рестарта сезона. В любом случае до моего участия обсуждения не доходили. Не хочу играть нигде, кроме как в «Динамо». Думать о чем-то другом сейчас не собираюсь», - приводит слова голкипера Sport24.ru.

В текущем сезоне Лещук провел три матча в РПЛ и пять – в Кубке России, за это время вратарь пропустил два мяча, сыграв шесть раз «на ноль».

Прошлым летом Лещук переподписал контракт с «Динамо», который теперь действует до 30 июня 2025 года.