АПЛ признала Криштиану Роналду лучшим игроком месяца

Пресс-служба АПЛ сообщила о том, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду стал лучшим игроком лиги в апреле.

Отметим, что в прошедшем месяце 37-летний португалец принял участие в четырех матчах «красных дьяволов», отличившись пятью забитыми мячами.

По информации источника, Роналду опередил в голосовании таких футболистов, как Нейтан Коллинз («Бернли»), Леандро Троссар («Брайтон»), Сон Хын Мин («Тоттенхэм»), Тьяго Алькантара («Ливерпуль»), Бруно Гимарайнш («Ньюкасл»), а также Кевин Де Брейне и Габриэл Жезус (оба – «Манчестер Сити»).

Добавим, что в данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 58 очков в 37 турах. Подопечные Ральфа Рангника лишились шансов на выход в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона.