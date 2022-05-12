Колыванов ожидает яркого матча между «Спартаком» и «Динамо» в финале Кубка России

Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов высказался по поводу финального матча Кубка России между бело-голубыми и «Спартаком».

Отметим, что очная встреча московских команд состоится 29 мая на стадионе «Лужники».

– Жду в финале яркого матча с голами. Кубок ни одна из этих команд давно не выигрывала. Для «Спартака» неудачный сезон в чемпионате, но он станет чуточку лучше, если возьмут Кубок. «Динамо» же еще борется за второе место, – цитирует Колыванова в «Чемпионат».

Добавим, что на полуфинальной стадии подопечные Сандро Шварца на своем поле одержали победу над «Аланией». Что касается «Спартака», то красно-белые в Москве обыграли «Енисей» (3:0).

В последний раз «Динамо» становилось победителем Кубка России в сезоне-1994/95, а «Спартак» – в сезоне-2002/03.