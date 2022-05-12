«Сработало всё, что нарабатывали». Черчесов – о победе «Ференцвароша» в Кубке Венгрии

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о победе своей команды над «Пакшом» в финале Кубка Венгрии.

«Победа только кажется лёгкой. Но до 84-й минуты счёт был 1:0. В финале всё может произойти. Наш соперник мог изменить всё в любую секунду. Нам надо было быть начеку, потому что я свой первый домашний матч проиграл им 0:3. Сработало всё, что нарабатывали. Тренерский штаб отработал на твёрдую пятерочку. Я и вчера на пресс-конференции сказал, что нам есть куда расти», - приводит слова российского специалиста «Чемпионат».

«Ференцварош» сделал так называемый «золотой дубль», ранее подопечные Черчесова одержали победу в чемпионате Венгрии.

Напомним, что аналогичного результата экс-наставник сборной России добивался с польской «Легией».