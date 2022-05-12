В ЦСКА заявили о том, что клуб продолжит сотрудничество с техническим спонсором Joma

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о том, что трудовое сотрудничество армейцев с производителем спортивной экипировки Joma будет продолжено.

Ранее появилась информации, что компания Nike, являющаяся техническим спонсором «Спартака» на протяжении последних 17 лет, отказалась от дальнейшей работы с красно-белыми в связи с отстранением клубов из России от участия в еврокубках.

– У нас действующий контракт с Joma, в рамках которого компания экипирует наши команды. Форма на будущий сезон уже готова и находится в поставке. Также важно отметить, что нас связывают профессиональные и доверительные отношения, которые мы очень ценим, – цитирует Брейдо Sport24.ru.

Добавим, что испанская компания Joma является техническим спонсором ЦСКА с сезона-2020/21. В текущем розыгрыше РПЛ подопечные Алексея Березуцкого занимают четвертое место в турнирной таблице, набрав 47 очков в 28 турах.