Бренд одежды Zasport готов к диалогу со всеми клубами РПЛ

Анастасия Задорина, основатель бренда спортивной одежды Zasport, прокомментировала возможность сотрудничества с клубами российской премьер-лиги.

«В этом году мы начали сотрудничество с пляжным футбольным клубом «Спартак» — сейчас разрабатываем дизайн капсульной коллекции экипировки. Готова ли Zasport обеспечить экипировкой футбольные клубы РПЛ? Могу сказать, что мы готовы к диалогу с клубами и обсуждению условий взаимодействия», - приводит слова Задориной «Чемпионат».

Добавим, что Zasport изготавливает форму сборной России на Олимпиадах с 2017 года.

Сегодня стало известно, что известная американская фирма Nike завершила свое многолетнее сотрудничество со «Спартаком» из-за санкций УЕФА. При этом испанская Joma на данный момент не принимала аналогичное решение по ЦСКА.