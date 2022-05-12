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Генич высказался о матче «Спартака» и «Зенита» в 29-м туре РПЛ

Встреча состоится 15 мая.
12 мая 2022 16:19
автор: Артур Гичунцев

Спортивный журналист Константин Генич дал комментарий перед матчем 29-го тура РПЛ «Спартак» – «Зенит».

В частности, он заявил, что московскому клубу придется отвечать за слова, сказанный спортивным директором Лукой Каттани. Ранее итальянец заявил, что не знает такой команды, как «Зенит».

«В плане имиджа очень важен матч против «Зенита». И для Ваноли, и для клуба. Потому что за 1:7, за слова Каттани про «Зенит» придется отвечать. Плюс петербургский клуб приезжает в качестве чемпиона, и если проиграть ему, да еще и крупно, то настроения перед финалом БЕТСИТИ Кубка России это точно не добавит», – цитирует Генича «Матч ТВ».

Напомним, «Спартак» примет «Зенит» 15 мая. Встреча начнется в 16.30 по московскому времени.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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