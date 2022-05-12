Ветеран «Локомотива» сомневается в целесообразности существования второй команды

Бывший футболист московского «Локомотива» Владимир Перегонцев заявил, что клубу стоит задуматься о целесообразности содержания второй команды.

«Нам, ветеранам, очень нравится, что сейчас в основе «Локомотива» выходит много молодежи, своих воспитанников. Но нужно ли для этого содержать вторую команду? Далеко не уверен. Если так посмотреть, наличие двух резервных команд, получается, дублирует функции внутри единой структуры клуба. Может, и нет в этом смысла?

Те, кто тянет требования основы, по логике, должны играть за нее, либо развиваться в «молодежке», если возраст позволяет. Для других - возможна аренда, это нормальная практика, принятая во всех ведущих чемпионатах. А вторые команды выполняют некую промежуточную функцию, снижая конкуренцию. И честно: ну никто из молодежи не мечтает играть в фарм-клубах. Молодые выпускники академии должны видеть понятную траекторию карьеры: «молодежка», а дальше, если все получается, - основная команда. Это реальный стимул. Вторая команда в этом плане скорее сбивает с толку, там игроки часто буксуют», - приводит слова Перегонцева «Советский спорт».

Напомним, ранее железнодорожники приняли решение отказаться от содержания фарм-клуба команды - «Казанки».