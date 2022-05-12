«Манчестер Сити» установил сумму отступных в контракте Эрлинга Холанда

Стали известны некоторые детали трудового контракта форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда. Об этом сообщает Bild.
По данным источника, английский клуб установил ценник на игрока в размере 150 млн евро.
Напомним, 21-летний норвежец был интересен многим грандам Европы, в том числе «Манчестер Юнайтед» и мадридскому «Реалу».
Он был куплен у дортмундской «Боруссии» за 60 млн евро и начнет выступать за «горожан» в следующем сезоне. К слову, в нынешней кампании нападающий отыграл во всех турнирах 29 матчей, забил 28 голов и отдал восемь голевых передач.
источник: «Советский спорт»