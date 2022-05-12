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Роднина высказалась о снятии запрета с продажи пива на стадионах в Москве

Экспериментальный проект проводится в столице до 31 декабря 2022 года
12 мая 2022 18:56
автор: Александр Шульгин

Трехкратная олимпийская чемпионка в фигурном катании, а ныне - депутат Государственной думы РФ Ирина Роднина прокомментировала снятие запрета на продажу пива на московских спортивных сооружениях.

«Не знаю, почему футбольное сообщество так лоббирует продажу пива на стадионах. Видимо, наш футбол без стакана тяжело смотреть», - приводит слова Родниной Sport24.ru.

Напомним, соответствующее решение было принято накануне столичной мэрией, которая разрешила продажу на спортивных объектах Москвы алкоголесодержащей продукции крепостью не более 16,5%.

Данное разрешение будет действовать пока до 31 декабря 2022 года.

источник: Sport24.ru
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