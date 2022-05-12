Роднина высказалась о снятии запрета с продажи пива на стадионах в Москве

Попадут ли Головин и Тедеско в Лигу чемпионов? А как насчет Миранчука в Лиге Европы? Интриги топ-чемпионатов

В главных чемпионатах Старого Света чемпионы неизвестны только в Англии и Италии, а основная борьба идет за места в еврокубках.