«Будет трудно»: Захарян – о матче со «Спартаком» в финале Кубка России

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян высказался о матче со «Спартаком» в финале Кубка России.

«Хороший соперник, будет трудно. Но нас ждет очень интересная игра. Очень рад, что мы в финале и что нам попался такой сильный соперник», – сказал футболист клубной пресс-службе.

Напомним, «Спартак» и «Динамо» сыграют 29 мая. Встреча пройдет в «Лужниках». РФС еще не утвердил начало матча. Кроме того, неизвестно, кто станет главным арбитром поединка.

Добавим, что последний матч между командами завершился победой красно-белых (2:0). Это случилось 6 марта в 20-м туре РПЛ.