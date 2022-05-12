Карпин заявил, что сборная России не будет проводить матчи по окончании сезона

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о планах национальной команды.

В частности, он заявил, что в нынешнем году отечественные игроки столкнулись с рядом проблем, поэтому он принял решение предоставить им полноценный отпуск.

«Два последних года игроки были лишены такой возможности – из-за пандемии и связанных с ней ограничений. Что касается того, когда в следующий раз соберется команда, то пока не готов ответить на этот вопрос. Посмотрим, как будут развиваться события», – добавил Карпин, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что ФИФА отстранила сборную России от ЧМ-2022. Команда завершила выступление на стадии стыковых матчей. Кроме того, российские клубы лишились возможности выступать в еврокубках. Бан, наложенный руководством УЕФА, будет действовать до конца сезона-2022/23.