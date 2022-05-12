Губерниев рассказал, с кем могла бы сыграть летом сборная России

Комментатор Дмитрий Губерниев предложио сборной России по футболу провести летом благотворительный матч.

«У нас нет соперников, поэтому совершенно нормально не собирать сборную. Единственное, что можно сделать, с моей точки зрения, собраться и сыграть двухсторонний матч со зрителями, максимально распахнув двери базы для журналистов. И сыграть для болельщиков выставочный матч. Для детей, собрать их с пионерских лагерей, детских домов и подарить радость людям», - приводит слова журналиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что сборная может сыграть в июне с командой Ирана.

В настоящее время все российские клубные и национальные команды отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА.