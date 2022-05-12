Андрей Мостовой изъявил желание перейти в английский клуб

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой хочет перебраться в чемпионат Англии. По его словам, он давно мечтает о выступление в Премьер-лиге.

«Футбольная мечта-мечта у меня с детства – так как я люблю английский чемпионат, то хотел бы там сыграть. АПЛ – лига номер один. А в плане жизненном хочу много путешествовать, узнавать мир и чтобы все были счастливы», – сказал Мостовой «Чемпионату».

Напомним, 24-летний россиянин выступает за первую команду «Зенита» с июля 2019 года. В нынешнем сезоне РПЛ он помог команде досрочно выиграть чемпионский титул. На его счету 26 матчей, 4 гола и 2 ассиста.