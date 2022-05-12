Владислав Радимов ответил Зареме Салиховой стихами Маяковского

Бывший полузащитник питерского «Зенита» Владислав Радимов иронично ответил жене Леонида Федуна - Зареме Салиховой на острый выпад последней в адрес сине-бело-голубых.

«Сегодня сидел, по привычке «листал» соцсети и наткнулся на стихотворение Маяковского «Красавицы». Если позволите, здесь я чуть-чуть перефразирую: «Брошки - блещут... на тебе! - с платья с полуголого. Эх, к такому платью бы да еще бы... голову», - приводит слова ветерана «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее Салихова сказала, что в противостоянии питерцев и москвичей вся страна будет болеть за «Спартак».

Матч между красно-белыми и «Зенитом» пройдет 15 мая в Москве в рамках 29-го тура чемпионата России.