Эрик тен Хаг: Хочу вернуть «МЮ» на победный путь

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг, заключивший контракт с «Манчестер Юнайтед», поделился ожиданиями от работы в английском клубе.
В частности, он заявил, что долго обдумывал предложение «красных дьяволов». По его словам, «МЮ» – мировой бренд, однако, он хотел, чтоб в руководстве выполнили его условия по ряду вопросов.
«Это трудный, но потрясающий вызов. В «Манчестер Юнайтед» есть что строить и есть что выигрывать.
Я изучил настоящее и будущее, возможности клуба. Это похоже на вызов – я хочу вернуть «Манчестер Юнайтед» на победный путь», – добавил голландец для ESPN.
В нынешнем сезоне АПЛ команда, выступающая под руководством немца Ральфа Рангника, занимает шестое место, набрав 58 очков.
источник: «Советский спорт»