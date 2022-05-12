Эрик тен Хаг: Хочу вернуть «МЮ» на победный путь

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг, заключивший контракт с «Манчестер Юнайтед», поделился ожиданиями от работы в английском клубе.

В частности, он заявил, что долго обдумывал предложение «красных дьяволов». По его словам, «МЮ» – мировой бренд, однако, он хотел, чтоб в руководстве выполнили его условия по ряду вопросов.

«Это трудный, но потрясающий вызов. В «Манчестер Юнайтед» есть что строить и есть что выигрывать.

Я изучил настоящее и будущее, возможности клуба. Это похоже на вызов – я хочу вернуть «Манчестер Юнайтед» на победный путь», – добавил голландец для ESPN.

В нынешнем сезоне АПЛ команда, выступающая под руководством немца Ральфа Рангника, занимает шестое место, набрав 58 очков.