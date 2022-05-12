«Астон Вилла» выкупила Коутиньо у «Барселоны» за 20 млн евро

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо стал игроком «Астон Виллы».

Как сообщает клубная пресс-служба, англичане выкупили игрока за 20 млн евро. Кроме того, каталонцы получат 50% от суммы, полученной с последующей продажи футболиста.

29-летний хавбек, ранее выступавший за «Ливерпуль», уже подписал соглашение до лета 2026 года. Другие детали сделки не раскрываются.

Напомним, Коутиньо играл за клуб из Бирмингема на правах аренды. Он перешел в команду Стивена Джеррарда в январе 2022 года. За это время вингер провел 16 матчей, забил 4 гола и отдал 3 голевых паса.