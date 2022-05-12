«Севастополь» направит повторную заявку на вступление в РФС

ФК «Севастополь» направит еще одну заявку на вступление в РФС.

По информации «Ведомости Севастополь», клуб сделает это по окончании нынешнего сезона, в июне. Ранее руководство «Севастополя» уже писало в РФС по данному вопросу, однако предыдущее обращение осталось без ответа.

Напомним, нынешней весной крымские клубы вновь активизировали процессы по интеграции в российский футбол. От их руководителей поступали разные предложения по формату участия местных команд в чемпионате России, в основном, в составе ФНЛ и ФНЛ-2.

Главным аргументом крымчан является факт отстранения российских клубов и национальных сборных от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА. Таким образом, Россия может не боятся дополнительных санкций за включение клубов с полуострова в состав РФС.