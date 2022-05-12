«Реал Сосьедад» обыграл «Кадис» и продолжает борьбу за пятерку в Ла Лиге

В матче 36-го тура испанской Ла Лиги «Реал Сосьедад» на своем поле нанес поражение «Кадису».
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились Александер Серлот и Аднан Янузай, реализовавший пенальти.
Таким образом, сан-себастьянцы набрали 59 очков и продолжают борьбу за пятерку с «Бетисом», который пока расположился на этой строчке, на два очка опережая баскскую команду.
Ла Лига
36-й тур
«Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян) - «Бетис» (Севилья) - 2:0 (1:0)
Голы: Серлот, 19; Янузай, 90 (с пенальти).
источник: «Советский спорт»