Левандовски не будет продлевать контракт с «Баварией»

Польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски объявил клубным боссам, что не собирается продлевать действующий контракт, сообщает Sport1.de.
Соглашение форварда истекает летом 2023 года. Напомним, что за полгода до истечения срока договора футболист имеет право начинать вести переговоры с другими командами.
В текущем сезоне Левандовски провел 45 матчей, в которых забил 49 мячей и сделал семь голевых передач.
«Бавария» в десятый раз подряд выиграла чемпионат Германии, став рекордсменом по этому показателю, однако не смогла преодолеть четвертьфинальный барьер Лиги чемпионов, проиграв по сумме двух матчей испанскому «Вильярреалу».
источник: SPORT1.de