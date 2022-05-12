«Вильярреал» разгромил «Райо Вальекано» и не отпустил «Сосьедад» в борьбе за пятое место

В матче 36-го тура испанской Ла Лиги «Вильярреал» на выезде разгромил «Райо Вальекано».

Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей, в составе которых дублем отметился Альфонсо Педраса. Еще по одному мячу забили Хуан Фойт, Пау Торрес и Пако Алькасер.

Хозяева смогли ответить лишь голом престижа в исполнении Серхио Гвардиолы.

«Вильярреал» набрал 59 очков и снова догнал идущий шестым «Реал Сосьедад». Обе команды отстают от занимающего пятую строчку «Бетиса» на два очка.

«Райо» с 42 очками остался на 12-й позиции.

Ла Лига

36-й тур

«Райо Вальекано» - «Вильярреал» - 1:5 (1:4)

Голы: Гвардиола, 21 - Педраса, 3; 88; Фойт, 27; Алькасер, 38; Торрес, 45.