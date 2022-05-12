«Тоттенхэм» разгромил «Арсенал» и прервал победную серию «канониров» из четырех матчей

Матч 22-го тура АПЛ «Тоттенхэм» – «Арсенал» завершился крупным поражением гостей – 0:3.

В составе победителей дубль оформил Гарри Кейн. Он забил с пенальти на 22-й минуте и упрочил преимущество своей команды на 37-й. Еще один мяч в ворота «канониров» отправил южнокорейский форвард Сон Хын Мин (47-я).

К слову, «Арсенал» играл в меньшинстве с 33-й минуты, лишившись защитника Роба Холдинга.

Таким образом, «Тоттенхэм» набрал 65 очков и занимает пятое место в таблице. «Арсенал» сохранил четвертую строчку. В его активе 66 очков.