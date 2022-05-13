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Хет-трик Винисиуса помог «Реалу» разгромить «Леванте»

Мадридцы забили шесть безответных мячей в ворота соперника
13 мая 2022 00:23
автор: Александр Шульгин

В матче 36-го тура тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» на своем поле нанес крупное поражение «Леванте».

Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев, в составе которых хет-трик оформил Винисиус. Еще по одному мячу забили Ферлан, Родриго и Карим Бензема.

Напомним, что «Реал» досрочно стал чемпионом Испании.

Валенсийцы с 39 очками замыкают турнирную таблицу и практически лишились шансов сохранить прописку в Ла Лиге.

Ла Лига
36-й тур
«Реал» (Мадрид) - «Леванте» (Валенсия) - 6:0 (4:0)
Голы: Менди, 13; Бензема, 19; Родриго, 34; Винисиус, 45; 68; 83.

источник: «Советский спорт»
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