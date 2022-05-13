Алексей Еременко получал угрозы от африканских шаманов

Бывший полузащитник «Сатурна», «Рубина» и сборной Финляндии Алексей Еременко рассказал про то, как получал угрозы от африканских шаманов.

«Когда ты постоянно работаешь в Африке, многие на тебя обижаются. Кому-то не помог, кого-то не отправил в Европу, выбрал другого. Злятся! Кровью курицы вымазывали мою фотографию. Грозили: «Если не сделаешь то-то, тебе конец...» Чего только не было!» - приводит слова экс-футболиста «Спорт-Экспресс».

За «Сатурн» Еременко играл с 2006 по 2009 год, а за «Рубин» с 2011 по 2013 год. В составе команды из Раменского он принял участие в 91 матче, в которых забил 11 мячей и отдал 15 голевых передач. В казанском клубе хавбек провел 12 игр без результативных действий, зато завоевал Кубок и Суперкубок России.

За сборную Финляндии Алексей провел 61 матч и забил 14 голов.

В настоящий момент Еременко работает спортивным директором «Спартака» из Юрмалы.