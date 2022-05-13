Фанат «Спартака» сломал бывшему футболисту «Сатурна» Алексею Еременко челюсть за поражение «Зениту»

Бывший полузащитник «Сатурна» и сборной Финляндии Алексей Еременко рассказал про то, как ему сломали челюсть за поражение «Зениту» (0:1) в 2007 году в последнем туре чемпионата России.

«Сезон заканчивался, последний тур. «Зенит» в Раменском вырвал победу и стал чемпионом, опередив на два очка «Спартак». Вечером с женой и друзьями поехали в караоке. Там прицепился парень, сидевший за соседним столиком.

Он оказался спартаковским фанатом. Узнал меня, произнес что-то обидное по поводу нашего поражения от «Зенита». Я ответил, завязалась перепалка. Потом вроде все успокоилось. Я подумал — конфликт исчерпан. Но через несколько минут парень подкрался сзади — и кулаком в челюсть!» - приводит слова экс-футболиста «Спорт-Экспресс».

За «Сатурн» Еременко играл с 2006 по 2009 год. В составе команды из Раменского он провел 91 матч, в которых забил 11 мячей и отдал 15 голевых передач. Также он выступал за «Рубин», с которым завоевал Кубок и Суперкубок России.

За сборную Финляндии Алексей провел 61 матч и забил 14 голов.

В настоящий момент Еременко работает спортивным директором «Спартака» из Юрмалы.