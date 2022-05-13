Канчельскис попросил на 30 лет забыть про сборную России

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис понимает, почему сборная России решила не проводить матчи по окончании сезона.

«Какой смысл? Зачем ребят собирать просто так? Когда нам скажут, что мы можем играть в международных турнирах, тогда и можно будет собирать наших футболистов. Забудьте лет на 30, что сборная России будет играть где-то. У нас беда пришла. Ну вот так получилось», - приводит слова Канчельскиса Sport24.ru.

Добавим, что еще до решения УЕФА об отстранении российских команд на один сезон ранее ФИФА совместно с тем же УЕФА объявили о дисквалификации России на неопределенный период.