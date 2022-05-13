Региональные власти продолжать в следующем сезоне финансировать тульский «Арсенал»

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджонв рассказал про финансирование клуба на следующий сезон.

«Накануне оставшихся важнейших матчей чемпионата руководство клуба принял губернатор Тульской области Алексей Геннадьевич Дюмин. Состоялся достаточно продолжительный, конструктивный и обстоятельный разговор, во время которого мы услышали и справедливую критику, и определенные претензии. Это абсолютно логично в сегодняшней турнирной ситуации. Вместе с тем было получено подтверждение, что при любом развитии событий клуб не будет брошен и получит в следующем сезоне поддержку со стороны губернатора», - приводит слова Аджоева ТАСС.

За два тура до окончания сезона «Арсенал» находится на последнем месте российской премьер-лиге. От 14-й позиции, которая поможет избежать прямого вылета тульскую команду отделяют 4 очка.

Завтра «Арсенал» сыграет на выезде с «Уфой», а в последнем туре проведет домашнюю встречу против «Урала».

UPD. Источники, близкие к клубу, сразу после публикации этого материала уточнили нам, что речь идёт исключительно о спонсорских деньгах - региональные власти не финансируют «Арсенал».