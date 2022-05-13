ЦСКА, «Зенит», «Динамо» и «Сочи» подали апелляцию в CAS на решение УЕФА об отстранении от еврокубков

«Зенит», «Динамо», «Сочи» и ЦСКА подали апелляцию в CAS на решение УЕФА об отстранении российских команд от еврокубков следующего сезона.

«Все клубы запросили ускоренное рассмотрение жалобы. Рассчитываем, что спортивный принцип будет соблюден. Подача иска до окончания сезона связана с жесткими сроками обжалования отдельных решений УЕФА — 10 календарных дней», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте армейцев.

Добавим, что также CAS принял апелляции Российского футбольного союза на ФИФА и УЕФА, но отклонил просьбу об ускоренном рассмотрении, тем самым, не дав сборной России побороться за путевку на чемпионат мира в Катаре.

Добавим, что «Зенит», «Динамо», «Сочи» и ЦСКА на данный момент занимают первые четыре места в РПЛ, которые должны давать путевки в еврокубки.