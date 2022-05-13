Главный тренер «Зенита» Семак поздравил «Спартак» с выходом в финал Кубка России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии игры со «Спартаком» в 29-м туре российской премьер-лиге поздравил своего соперника с выходом в финал Кубка России.

Напомним, в полуфинале красно-белые дома разгромили «Енисей» (3:0).

«Поздравляю «Спартак» с выходом в финал Кубка России. Наше дело работать, мы будем относиться с уважением к сопернику. Кого выделю из состава «Спартака»? Промес, Соболев, Николсон, Бакаев хорошо выглядят. Вся атакующая группа хорошо выглядит. Думаем только о том, что будет происходить на поле, а не вне него. Будем радовать болельщиков яркой игрой. Мы стараемся играть, атаковать, забивать. Попутно решаем вопросы, связанные с вектором развития клуба», - приводит слова Семака Rusfootball.info.

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет 15 мая в Москве. Стартовый свисток главного арбитра Павла Кукуяна должен прозвучать в 16:30.

В финале Кубка России «Спартак» 29 мая сыграет с «Динамо».