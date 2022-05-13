Юрист Анцелович поддержала решение «Зенита», «Динамо», «Сочи» и ЦСКА подать апелляцию в CAS

Спортивный юрист Анна Анцелович поддержала решение «Зенита», «Динамо», «Сочи» и ЦСКА подать апелляцию в CAS на решение УЕФА об отстранении российских команд от еврокубков в следующем сезоне.

«Нашим футбольным клубам есть смысл бороться. Всегда, когда ты недоволен решением, надо его обжаловать. Надо пытаться донести свою точку зрения до арбитров», - приводит слова Анцелович RT, ссылаясь на «РИА Новости».

Отметим, что клубы запросили ускоренную процедуру рассмотрения, в чем было ранее отказано Российскому футбольному союзу в жалобе на решение ФИФА.

«Каждое дело индивидуально, иначе бы они просто штамповались под копирку. Предыдущие решения, в зависимости от того, с какой формулировкой они приняты. Если они будут совпадать с индивидуальным обстоятельством дела, то будут прецедентами. Все-таки в CAS ориентируются на прецеденты, хотя официально говорят, что они не обязательны для них», - пояснила Анцелович.

Добавим, что «Зенит», «Динамо», «Сочи» и ЦСКА на данный момент занимают первые четыре места в РПЛ, которые должны давать путевки в еврокубки.