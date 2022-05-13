ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Юрист Анцелович поддержала решение «Зенита», «Динамо», «Сочи» и ЦСКА подать апелляцию в CAS

Российские клубы сохраняют надежды сыграть в следующем сезоне еврокубков.
13 мая 2022 12:26
автор: Максим Скороходов

Спортивный юрист Анна Анцелович поддержала решение «Зенита», «Динамо», «Сочи» и ЦСКА подать апелляцию в CAS на решение УЕФА об отстранении российских команд от еврокубков в следующем сезоне.

«Нашим футбольным клубам есть смысл бороться. Всегда, когда ты недоволен решением, надо его обжаловать. Надо пытаться донести свою точку зрения до арбитров», - приводит слова Анцелович RT, ссылаясь на «РИА Новости».

Отметим, что клубы запросили ускоренную процедуру рассмотрения, в чем было ранее отказано Российскому футбольному союзу в жалобе на решение ФИФА.

«Каждое дело индивидуально, иначе бы они просто штамповались под копирку. Предыдущие решения, в зависимости от того, с какой формулировкой они приняты. Если они будут совпадать с индивидуальным обстоятельством дела, то будут прецедентами. Все-таки в CAS ориентируются на прецеденты, хотя официально говорят, что они не обязательны для них», - пояснила Анцелович.

Добавим, что «Зенит», «Динамо», «Сочи» и ЦСКА на данный момент занимают первые четыре места в РПЛ, которые должны давать путевки в еврокубки.

источник: «RT на русском»
Это интересно:
«Челси» рассматривает полузащитника ПСВ Сангаре в качестве альтернативы Райсу
Покупка ивуарийского футболиста обойдется команде АПЛ значительно дешевле, чем трансфер англичанина.
13.05.2022 13:19
Футбол
автор: Владислав Корегин
Романцев поделился ожиданиями от матча между «Спартаком» и «Динамо» в финале Кубка России
Бывший тренер красно-белых считает, что команды имеют равные шансы на победу в предстоящей встрече.
13.05.2022 13:04
Футбол
автор: Владислав Корегин
Семак сообщил, что пункт о продлении его контракта с «Зенитом» был активирован
Отечественный специалист руководит командой с конца мая 2018 года.
13.05.2022 12:52
Футбол
автор: Владислав Корегин
Кузяев заявил, что «Спартак» является большим раздражителем для «Зенита»
15 мая состоится очная встреча московской и петербургской команд в рамках РПЛ.
13.05.2022 12:35
Футбол
автор: Владислав Корегин
Юрист Анцелович поддержала решение «Зенита», «Динамо», «Сочи» и ЦСКА подать апелляцию в CAS
Российские клубы сохраняют надежды сыграть в следующем сезоне еврокубков.
13.05.2022 12:26
Футбол
автор: Максим Скороходов
Главный тренер «Зенита» Семак поздравил «Спартак» с выходом в финал Кубка России
В воскресенье команды сыграют между собой в РПЛ.
13.05.2022 12:12
Футбол
автор: Максим Скороходов
ЦСКА, «Зенит», «Динамо» и «Сочи» подали апелляцию в CAS на решение УЕФА об отстранении от еврокубков
ЦСКА, «Зенит», «Динамо» и «Сочи» подали апелляцию в CAS на решение УЕФА об отстранении от еврокубков
Клубы запросили процедуру ускоренного рассмотрения.
13.05.2022 11:52
Футбол
автор: Максим Скороходов
Губернатор Тульский области заверил руководство «Арсенала» о готовности продолжить поддержку клуба
Губернатор Тульский области заверил руководство «Арсенала» о готовности продолжить поддержку клуба
Клуб по итогам сезона может вылететь в ФНЛ.
13.05.2022 11:03
Футбол
автор: Максим Скороходов
Канчельскис попросил на 30 лет забыть про сборную России
Канчельскис попросил на 30 лет забыть про сборную России
ФИФА и УЕФА не допускают нашу страну до турниров.
13.05.2022 10:46
Футбол
автор: Максим Скороходов
Фанат «Спартака» сломал бывшему футболисту «Сатурна» Алексею Еременко челюсть за поражение «Зениту»
Сине-бело-голубые опередили московский клуб на финише чемпионата России-2007.
13.05.2022 10:25
Футбол
автор: Максим Скороходов
Отработал 9 миллионов долларов до последнего цента! Каким получился второй сезон Капризова в НХЛ
«Миннесота» проиграла серию первого раунда Кубка Стэнли «Сент-Луису» (2-4), а это значит, что в отпуск досрочно отправляется наш самый яркий по итогам чемпионата-2021/22 легионер НХЛ Кирилл Капризов.
От золотого дубля Черчесова до 130 миллионов Месси. Главные цифры футбольной недели
Самая интересная статистика из мира футбола последних дней.
Аргентинцу нужно победить судей. Расклад и лучшие ставки на бой Чарло — Кастаньо
В ночь на 15 мая в Карсоне состоится долгожданный поединок за звание абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе между хозяином ринга Джермеллом Чарло и аргентинцем Брайаном Кастаньо. «Плеймейкер» оценивает шансы.
29-й тур РПЛ с суперматчем «Спартак» — «Зенит»: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
13 - 15 мая пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о двадцать девятом туре.
Поражение, подобное смерти. Как Александр Карелин не проигрывал 13 лет — и ушел побежденным
Серию статей, посвященных 30-летию российского спорта, продолжает портрет трехкратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе.
Тарасенко поставил шлагбаум Капризову, Кучеров остался в игре. Русские в Кубке Стэнли
Плей-офф НХЛ понес первую серьезную потерю: после шестого матча между «Сент-Луисом» и «Миннесотой» из числа соискателей Кубка Стэнли выбыл Кирилл Капризов, которого отправил в досрочный отпуск Владимир Тарасенко (5:1 и 4-2 в серии).
Попадут ли Головин и Тедеско в Лигу чемпионов? А как насчет Миранчука в Лиге Европы? Интриги топ-чемпионатов
В главных чемпионатах Старого Света чемпионы неизвестны только в Англии и Италии, а основная борьба идет за места в еврокубках.
Швеция — липовый фаворит, ставим на финнов и канадцев! Расклады на ЧМ-2022 без России
13 мая в финских Хельсинки и Тампере стартует 85-й чемпионат мира по хоккею, который впервые пройдет без российской сборной.
Чертова дюжина за «Золотой мяч» Холанда и ставка Мейвезера на Бивола. Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
Такого не было 72 года! В финале Кубка России сыграют «Спартак» и «Динамо»
В полуфинале Кубка страны красно-белые легко переиграли клуб ФНЛ «Енисей» (3:0) и теперь 29 мая поспорят за трофей с бело-голубыми.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика