Кузяев заявил, что «Спартак» является большим раздражителем для «Зенита»

Центральный полузащитник «Зенита» Далер Кузяев поделился ожиданиями от матча 29-го тура чемпионата России со «Спартаком».

Отметим, что очная встреча команд состоится 15 мая в Москве. Начало – в 16:30 мск. Главным арбитром предстоящей игры назначен Павел Кукуян.

– Я считаю, что мы будем играть так же, как и всегда. «Спартак» – это принципиальный соперник, большой раздражитель. Даже не имея никаких турнирных задач – мы их выполнили, и «Спартак» уже ни на что не претендует – игра должна получиться хорошей и понравиться болельщикам, – цитирует Кузяева «Чемпионат».

Добавим, что в данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 64 очка. Ранее подопечные Сергея Семака досрочно стали чемпионами России. «Спартак» идет девятым (37 очков).

Матч первого круга между командами завершился разгромной победой сине-бело-голубых в Санкт-Петербурге со счетом 7:1.