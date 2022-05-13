Семак сообщил, что пункт о продлении его контракта с «Зенитом» был активирован

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу своего действующего контракта с клубом из Санкт-Петербурга.

Отметим, что трудовое соглашение 46-летнего россиянина с командой рассчитано до конца сезона-2021/22 с возможностью продления еще на один год.

– Что касается моего контракта, то пункт о его пролонгации активирован. По поводу дальнейшего мы сядем и обсудим ближе к концу сезона. Желание обсудить мое будущее у меня и моего руководства есть. Так что поговорим, подумаем, – сказал Семак во время пресс-конференции.

Напомним, что Семак возглавил «Зенит» в конце мая 2018 года. Под руководством отечественного специалиста команда одержала 98 побед, 32 раза сыграла вничью и потерпела 35 поражений. При нем сине-бело-голубые стали четырехкратными чемпионами России.