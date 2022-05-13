Романцев поделился ожиданиями от матча между «Спартаком» и «Динамо» в финале Кубка России

Экс-наставник «Спартака» Олег Романцев высказался по поводу финального матча Кубка России между красно-белыми и «Динамо».

Отметим, что очная встреча московских команд состоится 29 мая на стадионе «Лужники». Начало – в 18:00 мск.

– Не в обиду «Динамо» и его болельщикам, но «Лужники» – спартаковский стадион. Судьба так сложилась. Динамовцы в такой же ситуации как и «Спартак» – сто лет не владели кубком. Шансы равные. Кто будет больше обращать внимание больше на футбол, а не на деньги и фонд, тот, наверное, и выиграет, – цитирует Романцева Sport24.ru.

Напомним, что на полуфинальной стадии турнира подопечные Паоло Ваноли дома одержали победу над «Енисеем» со счетом 3:0. Что касается «Динамо», то команда Сандро Шварца в Москве обыграла «Аланию» (3:0).

В последний раз «Спартак» становился победителем Кубка России в сезоне-2002/03, а «Динамо» – в сезоне-1994/95.